На блокпостах на Донбассе люди вынуждены ходить в туалет в заминированные лесополосы, - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете Миссии, передает Цензор.НЕТ.

"21 и 22 декабря СММ зафиксировала длинные очереди на блокпостах вдоль линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. 21 декабря в Луганской области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) вблизи Станицы Луганской в трех случаях наблюдатели видели до 1 000 людей в очереди в направлении неподконтрольных правительству районов, а также в двух случаях до 600 людей ожидали на переход в направлении подконтрольных правительству районов", - говорится в отчете.

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"21 декабря в Донецкой области на блокпосте вблизи н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка) команда СММ видела более 200 автомобилей в очереди в направлении подконтрольных правительству районов. На блокпосте возле н. п. Марьинка (подконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) наблюдатели видели более 400 пешеходов в очереди в направлении подконтрольных правительству районов, а на КПВВ возле Марьинки — свыше 200 пешеходов в очереди в направлении неподконтрольных правительству. Кроме того, на блокпосте вблизи н. п. Оленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к югозападу от Донецка) команда Миссии видела более 300 автомобилей в очереди в направлении подконтрольных правительству районов. 22 декабря на блокпосте около н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) члены патруля Миссии видели более 200 пешеходов и свыше 400 автомобилей в очереди в направлении подконтрольных правительству районов, а также более 350 пешеходов в противоположном направлении. В тот же день на КПВВ возле н. п. Новотроицкое (подконтрольный правительству, 57 км к северо-западу от Донецка) наблюдатели не зафиксировали пассажиро-транспортного потока в пределах КПВВ, однако видели 100 пешеходов и 100 транспортных средств в очереди в направлении неподконтрольных правительству районов. Сотрудник Государственной пограничной службы Украины сообщил о том, что КПВВ временно не работает из-за ремонта электросети. Позже в тот же день команда СММ видела, что КПВВ функционировал, но количество людей и транспортных средств в очереди было аналогичным", - отметили наблюдатели ОБСЕ.

"21 и 22 декабря 6 людей на блокпосте вблизи Кременца сообщили наблюдателям, что они ночевали в своих автомобилях для того, чтобы сохранить места в очереди. Члены патруля Миссии также видели, что люди, стоявшие в очереди на блокпосте, покидают участок с твердым покрытием, чтобы сходить в туалет в кустах неподалеку невзирая на опасность из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов. По словам людей из очереди, единственные туалеты расположены вблизи блокпоста", - акцентировали наблюдатели.