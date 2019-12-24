53% украинцев владеют цифровыми навыками ниже среднего уровня, - Гончарук

Об этом сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В ЕС еще в 2006 году признали цифровую грамотность как одну из восьми ключевых компетенций, которой должен обладать каждый европейский гражданин. В Украине такое исследование мы провели впервые: 53% украинцев владеют цифровыми навыками ниже среднего уровня. Однако мы вполне способны повысить уровень цифровых навыков", - написал Гончарук.

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Он отметил, что в Украине внедряют национальную программу цифровой грамотности, чтобы украинцы имели равные права в пользовании всеми преимуществами новейших технологий. Старт онлайн-платформы "Дія. Цифрова освіта" запланирован 21 января 2020 г.

Гончарук также отметил, что правительство стремится, чтобы 100% государственных услуг со временем стали доступны онлайн - "без чиновников, очередей и необходимости куда-то ходить".

"Люди не должны стоять за справкой в ​​очереди часами, это пережитки советского прошлого. Они могут заказать ее онлайн, но надо иметь навыки пользования новыми технологиями", - подчеркнул глава правительства.