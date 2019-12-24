СБУ отправила Гостаможне первое онлайн-ориентирование

Об этом сообщает пресс-служба Новой таможни, передает Цензор.НЕТ.

"Процесс отправки поручений осуществляется через онлайн-форму с прозрачным и понятным алгоритмом действий. Представители правоохранительных органов вносят всю информацию в специальную электронную форму, которая попадает в центральный аппарат таможни и централизованно вносится в программно-информационный комплекс, обеспечивающий автоматизированное срабатывание по рисковым поставкам", - говорится в сообщении.

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В ведомстве напомнили, что ранее "ориентировки" о проведении таможенного досмотра направлялись от СБУ и других правоохранительных органов конкретному таможенному посту в бумажном виде. Это приводило к тому, что на уровне центральных аппаратов таможни и правоохранительных органов невозможно было отследить количество и результативность таких "ориентировок". Такая процедура увеличивала количество злоупотреблений на местах. Поэтому запуск централизованной отправки через электронную систему поручений минимизирует эти явления, убеждены в Гостаможне.

"Мы максимально переводим всю работу в электронный вид и минимизируем влияние человеческого фактора. Особенно - в вопросах проверок от правоохранителей на таможенных пунктах. Ведь бумажные поручения невозможно отследить и они могли "потеряться" на таможне. Теперь мы максимально сконцентрируем всю эту информацию в одном месте и будем контролировать процесс проверок", - прокомментировал запуск первого онлайн-поручения председатель Гостаможслужбы Максим Нефьодов.