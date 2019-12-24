Убийство Шеремета: апелляция на арест Кузьменко. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

16:31 Рассмотрев жалобу защиты на меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Апелляционный суд Киева принял решение оставить без изменений решение Печерского суда Киева.

После оглашения решения судьи молча вышли из зала заседаний под крики: "Ганьба".

16:00 Суд выслушал позицию всех поручителей, каждый из которых подтвердил свою готовность взять Юлию Кузьменко на поруки, и рассказал о совместной деятельности с ней - помощи детям в серой зоне, помощи военным, работе в кардиохирургии.

После этого судьи отправились в совещательную комнату.

15:30Судьи вернулись в зал заседаний, где уже собрались поручители. Юлию Кузьменко с их появлением провели обратно в "аквариум". Поручителей по одному просят подтвердить свое присутствие и готовность взять хирурга на поруки.

Взять Юлию Кузьменко на поруки хотят, среди прочих, экс-нардеп и глава опекунской рады "Охматдета" Оксана Корчинская, главврач кардиоцентра Владимир Жовнар, нардеп Николай Величкович, депутат Киеврады офицер Владимир Назаренко, нардеп и командир "Госпитальеров" Яна Зинкевич, бывший командир 25 батальйона "Высота" Андрей Янченко, который пострадал во время рассмотрения предыдущей аппеляции, волонтер Алла Борисенко, которая занимается вывозом погибших с передовой, ряд других волонтеров и бойцов.

15:10Бывший муж Юлии Кузьменко рассказывает, что был женат на Юлии с 2004 по 2017 год, и в это время не было ни единого момента, когда он не знал бы, где она находится. Бывший муж вспоминает, как они встречали своего сына с отдыха накануне убийства Шеремета. Также Дмитрий говорит, что в то время у Юлии были проблемы со здоровьем, "которые не позволяли ей надолго покидать домашнее помещение". Дмитрий Кузьменко отвечает на вопрос прокуроров почему ему так запомнились именно эти дни: по его словам, их ребенок тогда впервые отправился отдыхать самостоятельно.

Суд переходит к опросу поручителей и оглашает перерыв для сбора поручителей (их как минимум 37), часть которых в начале заседания попросили выйти.

15:05Видео начинается с фрагмента из фильма "Убийство Павла" с женщиной, вероятно причастной к преступлению. Далее идет видео с Юлией Кузьменко в отделении, где хорошо видно ее походку, телосложение.

15:00 Из заявленных в начале заседания адвокатом свидетелей суд решил допросить еще одного - бывшего мужа Юлии, Дмитрия Кузьменко. В данный момент он идет в зал суда (ранее свидетелей попросили выйти), а суд готовится к просмотру видео.

14:45 "Все мы знаем из криминалистики, что человека можно узнать даже по остаткам следа на снегу", - берет слово прокурор.

Потом он рассказывает о существовании программ, которые могут идентифицировать человека по фото со спины, и подчеркивает, что у него нет оснований не доверять иностранным экспертам. Утверждения, что Кузьменко была дома в день убийства, прокурор алиби не считает - поскольку эти слова "никем не подтверждаются" (напомним, в начале заседания адвокат подал ходатайство о допросе 5 свидетелей, на данный момент был опрошен один из них).

Далее он пускается в рассуждения о том, "чем так провинились жители Киева" перед детским хирургом - речь идет о всем известном разговоре про "Грады".

Кроме того, прокурор просит суд обратить внимание на то, что за последние годы Кузьменко купила дом и машину.

14:40Судьи дают слово Юлии Кузьменко. Она говорит, что никогда не знала Павла Шеремета, ничего не слышала о нем до момента, пока не произошел взрыв. Юлия говорит, что не будет скрываться, и что хочет защитить свое честное имя, что не хочет видеть ни тени сомнения в глазах родителей своих пациентов.

14:35Судьи вернулись в зал суда.

14:28Выслушав свидетеля, суд снова обьявил перерыв, судьи вышли из зала.

14:20Суд решает заслушать свидетеля Жовнира Владимира, главного врача. Это непосредственный начальник Юлии Кузьменко.

Жовнир рассказывает, что знает Юлию с 2002 года - тогда она пришла интерном в Амосова. По словам Жовнира, Кузьменко - специалист, который делает уникальные операции, провести которые не может больше никто. Операции она делает детям с первых дней жизни, "делает все возможное, чтобы дети не умирали".

Коллектив "Охматдета" готов взять на поруки Юлию Кузьменко, подчеркнул Жовнир.

Он просит оставить Кузьменко хотя бы под домашним арестом с возможностью работать.

14:10Судьи вернулись в зал и заседание возобновилось. Добош комментирует экспертизы, которые есть в деле - в частности, цитирует заключение одного из экспертов по поводу того, что на видео "вероятно, женщина". Также Добош обращает внимание судей на то, что пара на видео - одного роста, и демонстрирует, что когда Кузьменко и Антоненко стоят рядом - Кузьменко на голову ниже.







13:55Во время выступления адвоката, не дожидаясь его окончания, судьи внезапно решили обьявить перерыв и покинули зал суда.

Видимо, в 14:00 у них обед.

13:50Добош: Накануне убийства Шеремета Кузьменко вернулась из Одессы. 19 июля в 5 утра она встретила ребенка в аэропорту, который прилетел из Анталии. Муж ушел на работу, а Юлия с ребенком в тот день отдыхали. В обед 19.07 Юлия Кузьменко переписывалась с друзьями в соцсетях, также фотографировалась с ребенком дома.

Влад Добош показывает соответствующие скрины из соцсетей.

20-го числа, отмечает Добош, Юлия также была дома с ребенком и также делала фото: у нее еще продолжался отпуск.

13:42Третьей встречей Антоненко и Кузьменко стал концерт на следующий день после убийства Шеремета. "То есть, люди в жизни два раза виделись, потом якобы убили Шеремета, а на следующий день вместе пошли на концерт", - подчеркивает Добош.

Яну Дугарь Юлия Кузьменко впервые увидела недавно, а Антоненко, по словам Добоша, не знает ее до сих пор.

13:40В 2015 году, во время событий в Крыму, Антоненко, Дугарь и Кузьменко не были знакомы между собой. В 2016 году Кузьменко познакомилась с Антоненко, после того как его жену и ребенка сбила машина - Юлия стала случайным свидетелем этого ДТП. Адвокат предоставляет суду переписку Антоненко и Кузьменко, где они обмениваются номерами телефонов после того, как Кузьменко увидела пост Антоненко о поиске свидетелей. Они встречались один раз, поговорили о ДТП, а потом еще раз встретились случайно. Это две их единственные встречи до убийства Шеремета. Яну Дугарь ни Антоненко, ни Кузьменко, на тот момент не знали вообще, отмечает адвокат.

13:30Судья зачитал аппеляционную жалобу. Влад Добош добавил, что Антоненко, который "увлекся ультранационалистическими идеями" - наполовину еврей, и кроме того, до конца 16 года Антоненко в АТО не было, а контракт он подписал в 2017-м. Это важно, поскольку служба на Донбассе в мотиве, выписанном следователями, также фигурирует. Добош зачитывает на заседании и документы по Вите Заверухе, почти идентичное обвинение против которой датировано 2015 годом.







13:18 Обстановка у здания Апелляционного суда.

Фото - Олег Богачук

13:15Судьи вернулись в зал суда после перерыва, хотя защита от времени на ознакомление с документами отказалась - они и так ранее были обнародованы.

"Я настаиваю даже на присоединении документов к делу", - еще раз подчеркнул Добош. Юлия Кузьменко с ним солидарна.

12:55Прокурор, в свою очередь, подает ходатайство о присоединении к делу документов, которые "ранее были засекречены". Это в частности протокол негласных следственных действий с записями разговоров по поводу "сакральной жертвы" Зверобой, а также разговор о "Градах" по Киеву. Присоединить к делу во время апелляции по Кузьменко прокурор Добрыйвечер хочет и разговор Яны Дугарь о 7 телефонах, и Антоненко про "зеленую штуку" (макет МОН).

Также прокурор хочет добавить к делу допроса Кияна, который на момент убийства состоял в отношениях с Кузьменко. Адвокат с документами ознакамливаться необходимости не видит.

"Берем все!" - сказал Добош.

Однако суд все равно объявил перерыв для ознакомления.

"Мы настаиваем даже, чтобы были присоединены (документы. - Ред.). Пусть этот идиотизм увидит вся страна", - говорит Добош.

12:50Кроме того, адвокат просит просмотреть на заседании видео - это материалы, отснятые журналистами ранее о Юлии Кузьменко. По словам Добоша, это позволит суду сравнить походку, телосложение Юлии с видео с камер наблюдения. Прокуроры против и "не понимают зачем это делать", однако судьи видео решили посмотреть.

12:45Адвокат Влад Добош просит заслушать в качестве свидетеля бывшего мужа Юлии Кузьменко - он знает, где она была во время совершения преступления, в котором ее подозревают. Также, по мнению Добоша, стоит выслушать ее начальника на работе. "Я настаиваю на непосредственном алиби Кузьменко", - подчеркнул Добош.

Также он добавил, что заслушать нужно и нынешнего мужа Кузьменко (он также фигурирует в материалах дела, это Электрик) и мать подозреваемой.

Также в качестве свидетеля Добош просит заслушать Владимира Ульянова, позывной Марат - человека, с которым Кузьменко вела записанный и обнародованный на брифинге разговор о "Градах".

Соответствующие ходатайства о допросе свидетелей Влад Добош передает судьям. Все упомянутые свидетели находятся в зале заседания.

Судья попросил всех названных свидетелей выйти - их, в случае допроса, пригласят отдельно.

Суд решит, допрашивать ли свидетелей после того, как заслушает "общее объяснение".

12:35Нацгвардейцы вывели Юлию Кузьменко из клетки, она села рядом с адвокатом - на время объяснений по делу.

12:32Пока в зале выясняют, кто из присутствующих поручитель, а кто - родственник, судьи решили объявить перерыв и вышли из зала суда.

12:30Взять Юлию Кузьменко на поруки готовы 37 человек. Об этом адвокат Влад Добош сообщил в ответ на вопрос судьи. Судья, в свою очередь, попросил всех поручителей кроме нардепов также временно выйти из зала.

12:25Вольные слушатели выходят из зала суда.

12:20У адвоката есть ходатайство - он просит разрешить подозреваемой сидеть рядом с собой.

Однако судья в ответ напоминает ему о событиях в суде в пятницу, когда "было повреждено государственное имущество", и спрашивает у адвоката Влада Добоша, сможет ли он обеспечить порядок.

Добош отвечает, что имущество суда повредили бойцы НГУ, и он готов дать суду гарантии порядка.

Судья предлагает вольным слушателям, кроме журналистов, покинуть заседание - тогда он разрешит подозреваемой выйти и сесть рядом с адвокатом.

Также в зале могут остаться поручители и близкие родственники.

12:16Судьи зашли в зал суда, заседание началось. В зале присутствуют обе стороны процесса - и прокуроры, и защита. Отводов и самоотводов у участников процесса нет.

12:05Юлию Кузьменко доставили в Аппеляционный суд, она находится в клетке в зале. Заседание пока что не начинается.

Представителей прокуратуры, которые не явились на предыдущее заседание по Кузьменко, пока нет.

11:55В помещении суда, в коридоре, ведущем в зал 201, выстроилась большая очередь из желающих попасть на заседание. Всех регистрируют и обыскивают.

Напомним, вчера во время рассмотрения апелляции по другому подозреваемому по делу Шеремета, Андрею Антоненко, судья своим постановлением ограничил количество человек в зале до 35.





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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.