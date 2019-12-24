Центр "Самотужка" собирает средства на программу по реабилитации детей с ДЦП и аутизмом из малообеспеченных семей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении центра в Facebook.

Как отмечается, абсолютному большинству детей с ДЦП, аутизмом, физическим отставанием, недоношенным деткам показаны занятия в бассейне и физкультура с массажами. За месяц уже более 50 детей с родителям успели посетить его.

"К сожалению, не у всех родителей есть возможность обеспечить полноценную реабилитацию. Именно для таких детей мы продолжаем собирать средства. Уже собраны средства для 80 детей, которые получат три месяца бесплатных занятий. Первые 12 детей уже занимаются в "Самотужке" бесплатно. Но общее количество деток, которым нужна такая помощь, гораздо больше", - говорится в сообщении.

В настоящее время центр собирает средства на еще 50 бесплатных трехмесячных курсов для деток из малообеспеченных семей.

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"Проект по сбору средств мы реализуем вместе с Благотворительным Фондом Семьи Нечитайло и Украинской биржей благотворительности", - сообщили в "Самотужке".

Как отмечается, детям с ДЦП нужна постоянная реабилитация. Кроме основных занятий с реабилитологами, деткам с таким заболеванием очень нужен правильный бассейн, где будет теплая вода и прохладный воздух в помещении, чтобы нервная система расслаблялась, а тело не перегревалось, тогда эффект будет наиболее сильным. Чтобы дети могли посещать такие занятия в Украине, фонд запустил социальный проект "Самотужка", который позволит детям из малообеспеченных семей проходить лечебную физкультуру на постоянной основе.

"Собранные на Украинской Бирже Благотворительности средства позволили авансировать строительные работы и открыть основную часть центра с бассейном и залом для физической реабилитации. Поставщики оборудования для очистки воды и поддержания необходимой температуры и влажности до сих пор ждут оплату основной части оборудования. А мы прилагаем усилия, чтобы найти друзей и партнеров, которые помогут нам. Важно, что собранные средства позволят нам к Новогодним праздникам запустить годовую программу бесплатной реабилитации для 28 детей из малообеспеченных семей. Дети нуждаются именно в вашей помощи", - говорится в сообщении.

Многие семьи очень ждали открытия этого центра, среди них и родители 4-летнего Саши. Его мама Татьяна рассказывает, как ей предлагали оставить новорожденного младенца, потому что шансов на полноценную жизнь почти не было. Но молодые родители не испугались и начали искать, как помочь ребенку. Они проходили курсы реабилитации в Украине и за границей. Наибольший прогресс у ребенка появился во время занятий в "Самотужке". Мальчик даже начал переворачиваться самостоятельно. Родители не верили, что это вообще возможно. Сейчас мальчик уже самостоятельно поднимается. Если продолжить курс занятий на воде, которая дает возможность ребенку с ДЦП делать больше упражнений, он сможет не только вставать, а еще и начать ходить. Такие надежды у тренера и надежды у родителей.

Новый центр с бассейном – это шанс для Саши и других детей научиться самостоятельно двигаться, ходить. Это единственная возможность продолжить постоянную реабилитацию и приблизить долгожданный первый шаг!

"Центру необходима ваша помощь в завершении ремонтных работ, оплате оборудования и запуске бесплатной программы для малообеспеченных семей. Нам нужна ваша поддержка!", - сказано в сообщении Фонда.