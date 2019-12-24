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24.12.19 12:39

64% украинцев против идеи переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, - опрос соцгруппы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

25% опрошенных украинцев поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. 64% респондентов против такой идеи.

рождество

Как информирует Цензор.НЕТ, согласно результатам исследования Социологической группы Рейтинг, 25% опрошенных украинцев поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. 64% респондентов против такой идеи. Еще 7% отметили, что им безразличен этот вопрос и 4% - затруднились ответить.

Отмечается, что в динамике возросло количество тех, кто высказывается в поддержку переноса даты празднования Рождества (в 2016 году только 15% поддерживали эту идею, 69% - были против).

64% украинцев против идеи переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, - опрос соцгруппы Рейтинг 01

Больше всего сторонников идеи переноса Рождества на Западе: 43% поддерживают и почти столько же не поддерживают. В других макрорегионах опрошенные скорее против переноса: в Центре 23% - за и 66% - против, на Юге - 15% и 74% соответственно, на Востоке - 14% и 74%. Несколько больше поддерживают эту инициативу более обеспеченные и опрошенные среднего и старшего возраста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дата это не догма", - Епифаний о переносе даты празднования Рождества

64% украинцев против идеи переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, - опрос соцгруппы Рейтинг 02

Аудитория: жители Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по регионам, типу поселения, возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 5-8 декабря 2019 года.

64% украинцев против идеи переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, - опрос соцгруппы Рейтинг 03
Ифографика: соцгруппа "Рейтинг"

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