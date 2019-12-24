Снайпера "Омеги" Хмеля, подозреваемого в убийстве на Майдане Александра Храпаченко, отпустили из-под домашнего ареста

Об этом говорится в материалах суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Судьи отпустили подозреваемого в убийстве по ходатайству прокурора. Хмеля обязали сдать загранпаспорт и не выезжать за пределы Киевской области без разрешения следователей.

Суд передал уголовное производство против Хмеля в управление спецрасследований Государственного бюро расследований.

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Уголовное производство временно остановили с августа 2019 года. Поскольку защита отправила запрос в Швейцарию на оказание международно-правовой помощи.

Напомним, Дмитрий Хмель служил в спецназе "Омега" во время событий Майдана. Его подозревают в убийстве активиста, театрального режиссера Александра Храпаченко на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Сейчас продолжается досудебное следствие и Хмель находится в статусе подозреваемого. По версии следствия Хмель выстрелил из своей снайперской винтовки в безоружного митингующего за баррикадой и убил его.

5 июня 2019 года Хмеля отпустили под домашний арест.