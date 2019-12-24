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24.12.19 13:46

Наемники РФ увеличивают интенсивность тренировок на полигонах и пополняют боекомплект для РСЗО, - разведка

Командование ВС РФ повышает уровень готовности к немедленному применению соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российско-оккупационных войск.

разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"В артиллерийских подразделениях оккупантов возросла интенсивность проведения занятий с выходом техники на полигоны для тренировок и учений со стрельбой. При этом в декабре с.г. контроль выполнения упражнений стрельб в артиллерийских подразделениях осуществлялся старшими офицерами, которые в составе специальных комиссий прибывали с территории РФ", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированной территории Донбасса увеличилось количество преступлений наемников РФ против местного населения, - ГУР

Кроме того, по данным украинской разведки, оккупанты пополняют боекомплект артиллерийских подразделений, в т. ч. для реактивных систем залпового огня.

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