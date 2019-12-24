Страны Запада и НАТО отреагируют войной на попытку России нарушить суверенитет Беларуси, - Лукашенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Классически угроза суверенитету существует всегда и даже для России. Но я не чувствую роста угрозы суверенитета Беларуси. Если эта угроза со стороны России, как некоторые говорят, возникнет, и вдруг она попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество - они уже будут втянутыми в войну. Этого уже страны НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. В этом смысле они будут в чем-то правы", - сказал Лукашенко.

Но, по мнению президента Беларуси, подобная "головная боль" России не нужна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь не собирается входить в состав любого государства, даже братской России, - Лукашенко (обновлено)

"Россия конечно будет действовать аккуратно, осторожно. Угроза появится тогда, опасная угроза, когда у нас будет совсем плохо с экономикой. Когда людям невозможно будет все это вынести. Это единственная причина. Пока я у власти, это единственная угроза", - отметил Лукашенко.

"Мы не колоссально огромная страна с огромными ресурсами, но находимся в центре "котла". Здесь сегодня пересекаются все интересы Запада на Восток, и не только российские, с юга на север. Вот здесь так сложилась ситуация. И будучи в этом котле, надо себя вести настолько точно, тонко и аккуратно, чтобы тебя не сварили в этом котле", - добавил президент Беларуси.