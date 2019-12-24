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24.12.19 14:50

Украинскому воину Александру Борисову срочно нужна помощь в лечении онкозаболевания, - волонтер Юсупова

Очень срочно нужно дорогостоящее лекарство "Весаноид" для онкобольного воина с лейкозом Александра Борисова, который в настоящее время находится в отделении гематологии киевского госпиталя.

больница,пациент

Об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"Очень срочно нужно лекарство для онкобольного воина с лейкозом, Весаноид. Лекарство дорогое, одна упаковка стоит 9 тыс, нужно 5. Александр Борисов лежит в отделение гематологии киевского госпиталя. Одну упаковку я куплю, деньги есть, нужно ещё 4 банки. Все отчеты по покупкам медикаментов и мед аппаратов я публикую у себя на странице", - написала она.

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Украинскому воину Александру Борисову срочно нужна помощь в лечении онкозаболевания, - волонтер Юсупова 01

Для желающих помочь: карты 4627 0551 5012 8394 (Приват) и 5358 3853 2000 2464 (Монобанк), Юсупова Наталья.

Украинскому воину Александру Борисову срочно нужна помощь в лечении онкозаболевания, - волонтер Юсупова 02
Украинскому воину Александру Борисову срочно нужна помощь в лечении онкозаболевания, - волонтер Юсупова 03
Фото: Юсупова/Facebook

Украинскому воину Александру Борисову срочно нужна помощь в лечении онкозаболевания, - волонтер Юсупова 04

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