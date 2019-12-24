Дело Януковича о госизмене готовят к сливу в апелляции, - Сарган

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь экс-Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Ну что. Поговорим о зачистке прокуроров под видом "реформы". Потому что назвать реформой то, что происходит в пока ГПУ последние четыре месяца, трудно. Историю о назначении руководителем группы прокуроров А.Лукашенко в день подписания подозрения трем "подозреваемым" в убийстве Шеремета вы уже читали. Назначили 12 декабря - подписал, не будучи в материале (логично, следствие продолжается более трех лет), подозрения под угрозой увольнения 12 декабря - был уволен ровно через неделю 19 декабря, потому что видишь ли, не прошел "аттестацию". Использовали и выбросили как хлам?" - написала она.

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"Теперь о не менее интересных делах за последние пять лет. Не прошел "собеседование" (беру в кавычки сознательно) Вадим Приймачок, следователь по делу Януковича о госизмене, следователь по всем крымским делам (военное направление). Именно он объявлял подозрения всем чиновникам из РФ и судьям Конституционного суда РФ. Именно он вместе с несколькими другими прокурорами Военной прокуратуры объявлен в розыск решением россуда, заочно арестован в РФ за деятельность в пользу Украины. Именно он отвечал за подготовку материалов для МИД по делам против России в международных судах. Именно он лично готовил и формировал доказательства для украинского МИД, чтобы доказать: Россия - агрессор.

И что? А его уволили "реформаторы", - добавила Сарган.

"Иван Пузыревский. Второй прокурор по делу "торнадовцев", который был в этом деле от начала и до конца вместе с другим прокурором. И в первой инстанции и в апелляции эти прокуроры доказали, что "торнадовцы" должны нести наказание за те преступления, которые совершали на территории АТО. Ребята из военной прокуратуры выдержали все унижения, обливание мочой и говном прямо на судебных заседаниях. Но довели дело до приговоров преступникам. И что? Его уволили "реформаторы"!" - продолжила она.

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"Что ждет других, боюсь прогнозировать. Потому что есть еще одно важное дело, которое слушалось в Оболонском райсуде, и несмотря на затягивание и попытки срыва процесса со стороны адвокатов, прокуроры довели до приговора - 13 лет президенту-беглецу Януковичу. Сейчас руками новых руководителей и кураторов дело готовят к сливу в апелляции", - акцентировала Сарган.

"Сколько уволено настоящих специалистов? Много! Цель? Выставлять на суды тупых исполнителей. Подобных мы уже видели в 2010-2012 годах. Об этом не кричат ​​"активисты" под ГПУ, об этом не пишут грантоеды и не снимают кино. Тем временем готовят к обмену в срочном порядке "беркутовцев", причастных к расстрелам на Майдане зимой 2014 года. ДУМАЙ.ТЕ!" - резюмировала Сарган.

"Говорят, два заместителя - Касько и Чумак - попытались таки пройти тесты на знание о применении служебного коня в работе прокуроров. То первый сдал на 32, а второй - на 10 из 100 баллов. Реформаторы", - добавила она.



