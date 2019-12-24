Россия в Черном море сымитировала атаку на американский эсминец "Росс", идущий в порт Одессы, - командование Воздушных сил ВСУ

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ со ссылкой на данные разведки, передает Цензор.НЕТ.

"23 декабря пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М, под прикрытием истребителей Су-27 (Су-30) военно-космических сил Российской Федерации в акватории Черного моря сымитировали ракетный удар по надводной цели. А цель, по данным разведки, - ракетный эсминец США "Ross", следовавший в порт Одессы. Самолеты совершили маневр, типичный для авиационного удара крылатыми ракетами, и вернулись на аэродром базирования", - говорится в сообщении.

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"На фоне политического кризиса в Европе, военной агрессии оккупанта на Донбассе и в Крыму, бряцание оружием и демонстрация силы стали уже привычным методом влияния России на западные страны, включая те, которые ввели против РФ санкции. Кроме того, Россия фактически "приватизировала" акваторию Черного и Азовского морей, ежемесячно резервируя новые районы для военных учений, максимально усложняет проход торговых судов в обоих морях, особенно через Керченский пролив", - добавили в командовании Воздушных сил ВСУ.