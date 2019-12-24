Кузьменко в суде: Буду защищать свое честное имя, чтобы не видеть и тени сомнения в глазах родителей своих пациентов

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Так, Кузьменко заявила, что никогда не знала Павла Шеремета, ничего не слышала о нем до момента, пока не произошел взрыв.

Она подчеркнула, что не будет скрываться, и что хочет защитить свое честное имя, что не хочет видеть ни тени сомнения в глазах родителей своих пациентов.

"Прятаться принципиально не хочу. Я хочу защитить свое честное имя, пойду на все возможные экспертизы, главное, чтобы независимые, даже настаиваю на освещении экспертиз", - сказала Кузьменко.

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Она добавила, что не может также скрываться на оккупированных Россией территориях, поскольку находится в базах террористов "ДНР" и "ЛНР" как человек, который поддерживал украинскую армию.

Следить за рассмотрением апелляции на арест Юлии Кузьменко можно здесь.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.