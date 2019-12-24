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24.12.19 15:41

Кабмин изменил подход к финансированию университетов: вузы будут получать средства не за количество студентов, а за результаты работы

Правительство приняло решение об изменении подходов к финансированию университетов.

вуз,выпускник

"Меняем подходы к финансированию университетов - будем финансировать учреждения высшего образования в соответствии с результатами их деятельности", - отметил Премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

Уже с января будет работать формульный подход - 80% бюджета вуз будет получать гарантированно для базовых расходов, остальное - в зависимости от позиции в международных рейтингах, процента трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств и тому подобное.

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"Уходим от традиционного показателя по количеству студентов", - подчеркнул глава правительства. Это позволит повысить качество образования, которое студенты получают в университетах, и стимулировать экономически рациональное поведение университетов.

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