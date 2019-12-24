Почти 80 тыс. ветеранов и 400 тыс. семей переселенцев нуждаются в собственном жилье, - Коляда

"Почти 80 тыс. ветеранов, это с учетом и действующих участников боевых действий, нуждаются в обеспечении жильем", - сказала она во вторник на заседании Совета развития громад и территорий под председательством президента Украины Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Коляда указала, что, по данным Министерства социальной политики, в Украине почти 1 млн 400 тыс. внутренне перемещенных лиц.

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"Мы понимаем, что эта цифра может быть не совсем корректной, поскольку часть из них, снова-таки, в связи с отсутствием жилья вернулась на временно оккупированную территорию. По некоторым данным, это более 20%. И только у 12% есть собственное жилье", - отметила она.

Министр подчеркнула, что если говорить об общей цифре, то почти 400 тыс. семей из числа внутренне перемещенных лиц нуждаются в собственном жилье. Причем еще не обеспечена жильем, в частности, 241 семья погибших на Донбассе украинских военнослужащих, больше всего – в Киевской, Днепропетровской и Львовской областях.

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При этом есть более 2,5 тыс. человек, которые имеют как статус участника боевых действий, так и внутренне перемещенных лиц.