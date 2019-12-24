"Все, что осталось под названием "украинский" в России - это конторы ФСБ", - политзаключенный Карпюк

Об этом он рассказал Цензор.НЕТ, комментируя возможную причастность якобы украинской организации "Этническое национальное объединение" к стрельбе под ФСБ 19 декабря.

По его словам, в начале 2000-х годов в РФ были ликвидированы все среды, которые вели просветительскую деятельность в поддержку украинского развития или культурного обмена.

"А все то, что осталось под названием украинский в России, - это все конторы, филиалы ФСБ. И чем больше там такие громкие названия: националистическое, этническое или вроде того всего - то тем более ангажированность ФСБ этим акцентирована", - добавляет бывший политзаключенный.

Карпюк подчеркивает, что в России вообще нельзя стать членом ни одной организации, если ты не связан с Кремлем.

"Потому что если ты позиционируешь себя в какой-то структуре общественной или политической, которая не обеспечена руководством из Кремля, и ее финансированием и четким указанием, куда нужно идти и говорить и решать, то это грозит сроком заключения", - говорит он.

Больше читайте об этом в статье Цензор.НЕТ: "Візитка Яроша №2": як Росія знайшла "український слід" у перестрілці біля ФСБ

Напомним, 19 декабря в Москве произошла перестрелка у здания ФСБ на Лубянской площади. В результате погибли два сотрудника ФСБ, 5-ро были ранены, среди которых гражданский. Правоохранители застрелили предполагаемого нападающего - Евгения Манюрова. Через три дня после перестрелки российский ресурс "Фонтанка" сообщил, что Манюров принадлежал к якобы украинской организации "Этническое национальное объединение".