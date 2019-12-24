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24.12.19 16:11

Зеленский уволил главу Львовской ОГА Мальского и Закарпатской - Бондаренко: "Мы не увидели никаких результатов"

Уволены глава Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский и Закарпатской ОГА Игорь Бондаренко.

Зеленский уволил главу Львовской ОГА Мальского и Закарпатской - Бондаренко: "Мы не увидели никаких результатов"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об их увольнении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Рады развития громад и территорий во вторник.

"Я принял решение уволить двух глав областных государственных администраций. Не из-за того, что они какие-то неопытные или нечистые на руку люди, а из-за того, что в этих двух областях мы не увидели никаких результатов", - сказал он.

Как сообщалось, 5 июля Зеленский указами назначил Игоря Бондаренко главой Закарпатской областной государственной администрации и главой Львовской областной государственной администрации (ОГА) Маркияна Мальского.

Игорь Бондаренко, 1964 г. р., уроженец Крыма, предприниматель из Мукачево, владелец и основатель сети кондитерских (ТМ Торговый дом Bondarenko).

Маркиян Мальский, 35 лет, адвокат, кандидат юридических наук, глава западноукраинского филиала юридической компании Arzinger, автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.

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