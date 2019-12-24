Суд выпустил из СИЗО под домашний арест американского добровольца Ленга, подозреваемого в убийстве двух человек в США, - адвокат

Об этом в Facebook сообщил его адвокат Дмитрий Моргун, передает Цензор.НЕТ.

"Домашний арест", - написал он.

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Ленг - бывший американский военный. Участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане. В Украину впервые попал в 2015-м. Присоединился к "Правому сектору". С добровольцами на фронте он провел больше года.

Когда появилась легальная возможность, Ленг вместе с бойцами "Грузинского легиона" подписал контракт с ВСУ (после изменений законодательства в апреле 2016 года первые иностранцы получают украинские военные билеты). Служил на передовой в районе Светлодарской дуги. Через несколько месяцев военный прекратил службу в ВСУ.

В сентябре 2019-го в городском суде Виннице прокурор ходатайствовал об аресте Крейга Ленга для возможной дальнейшей экстрадиции военного на территорию США, но суд поместил американца под домашний арест. Выяснилось, что он объявлен в международный розыск. В украинской прокуратуре заявили: уже получили запрос от правоохранительных органов США об экстрадиции американца.

Согласно опубликованным материалам уголовного дела, Ленга подозревают в том, что он вместе с соратником разместил в интернете объявление о продаже нескольких единиц оружия. В апреле 2018-го на предложение откликнулась пожилая пара. Операцию договорились провести в небольшом городке во Флориде. После того, как супруги прибыли в условленное место, Ленг с другом, по версии следствия, застрелили покупателей. Правоохранители предполагают, убийство произошло с целью грабежа. С собой у погибших было три тысячи долларов.

По данным ФБР, им нужны были эти три тысячи долларов для того, чтобы оплатить поездку в Венесуэлу, где они планировали принять участие в боевых действиях на стороне сил, которые противостоят правительству страны.

По словам адвоката, американец отвергает инкриминируемые ему обвинения. Он уверен, что Украина не должна выдавать Ленга США, поскольку там ему может грозить смертная казнь.