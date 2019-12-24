Враг с начала суток семь раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, ранен боец, - пресс-центр

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Один обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксирован вблизи населенного пункта Березовое в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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Шесть обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Так враг трижды открывал огонь неподалеку от Новолуганского (из 82 мм миномета - 9 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия), а также рядом с Крымским (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия), Светлодарском (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов) и Шумов (из гранатометов различных систем).

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов 24 декабря один военнослужащих Объединенных сил получил ранения.

Напомним, 23 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

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