Бензин и дизтопливо в декабре подешевели на 1,8 грн на АЗС некоторых сетей

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на UBR.

На АЗС ОККО и WOG с начала месяца цена на бензины А-92 и А-95, а также на дизтопливо упала на 1,8 грн. При этом, снижение цен на АЗС AMIC для бензинов А-92 и А-95 составило 1,3 грн и 1,5 грн соответственно. Остальной рынок, к сожалению, показал куда менее привлекательные показатели по снижению цен.

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Отмечается, что топливный рынок Украины начал демонстрировать устойчивую тенденцию к снижению цен начиная с 5 декабря, когда гривна существенно укрепилась по отношению к доллару. Это позволило компаниям-импортерам сократить расходы и начать плавное снижение цен, продлившееся более трех недель.

24 декабря рынок показал падение цен на 0,5-1 грн/л. Так, в сетях ОККО и WOG цены бензинов продолжили свое падение, опустившись на 50 коп./л, AMIC снизил цену бензинов на 80 коп./л. При этом, в консолидированной сети группы "Приват" - впервые с начала месяца - топливо подешевело на 1 грн/л.

Эксперты топливного рынка говорят, что те сети, которые начали снижать цены на топливо еще в начале декабря благодаря укреплению курса гривны к долларах продолжают плавное снижение, а те, кто держал ценник, после встречи с президентом - упали сразу на 1 грн.

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Напомним, 23 декабря президент Владимир Зеленский провел встречу с участниками топливного рынка, в ходе которой выразил обеспокоенность уровнем розничных цен на топливо. Несмотря на устоявшуюся тенденцию к снижению цен в среднем по рынку, президент рекомендовал сетям АЗС отказаться от скидочных программ лояльности в пользу еще большего снижения цен на постоянной основе.