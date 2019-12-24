Начато уголовное производство по факту событий в суде Киева, где рассматривалась мера пресечения Кузьменко, - Нацполиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, с заявлениями о противоправных действиях в полицию обратились трое журналистов. Следователи квалифицировали произошедшее как угрозу или насилие в отношении журналистов и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345-1 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

"Подчеркиваем: такие противоправные поведение в отношении журналистов недопустимы. На все такие случаи полиция будет оперативно реагировать в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении.

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Как сообщает Интерфакс-Украина, на заседание суда прибыли двое журналистов издания "Шарий.нет". Возле здания суда сторонники Кузьменко окружили одного из них, начали задавать различные вопросы и обвинять в сепаратизме. Он утверждает, что в толпе получил несколько ударов по ногам, но полиция никак не это не отреагировала, а врачи "скорой помощи" осмотрели его и заявили об отсутствии повреждений.

Об угрозах и оскорблениях в свой адрес от сторонников Кузьменко заявила и журналист издания "Страна", также прибывшая на заседание суда. Она утверждает, что смогла выйти из суда только с помощью неназванной "частной структуры" и также обвинила полицию в бездействии.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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