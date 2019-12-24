Три города на Луганщине остались без воды из-за отключения объектов водоканала от электричества, - Лисичанский горсовет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Лисичанска.

Отмечается, что 24 декабря ООО "Луганское энергетическое объединение" отключило от поставок электроэнергии объекты ЛКСП "Лисичанскводоканал" (водонасосные станции "Белогоровская", "Сумисна", "РТИ", "Привольнянское", "Малорязанцево"). Это привело отключению водоснабжения в городах Лисичанск, Новодружеск, Приволье. "Без водоснабжения остались более 80 тысяч жителей городов Лисичанск, Новодружеск, Приволье, 35 учебных и 25 медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

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"Лисичанскводоканал" совместно с Главным управлением Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Луганской области разработали график подвоза питьевой и технической воды на объекты социальной сферы и для населения. Также руководство КП "Личисансктеплосеть" получило поручение притушить до минимума котельные на период отсутствия водоснабжения.