Верховный Суд принял к рассмотрению кассацию Дронова, осужденного за смертельное ДТП в Харькове, - адвокат Матвеева

Об этом корреспонденту Укринформа рассказала адвокат пострадавших Лариса Матвеева, информирует Цензор.НЕТ.

"Верховный Суд Украины принял к рассмотрению кассационную жалобу Геннадия Дронова на приговор Киевского райсуда Харькова от 26 февраля 2019 года и постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года", - отметила Матвеева.

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По ее словам, новый адвокат Дронова Геннадий Токарев обжаловал приговоры первой инстанции и апелляционного суда. "Ранее кассационную жалобу вернули на доработку, однако теперь документ принят к рассмотрению", - добавила Матвеева.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения. Признанные виновными в смертельном ДТП в центре Харькова осенью 2017 года также обязаны солидарно выплатить почти 8 миллионов гривен компенсации семьям погибших и пострадавшим.