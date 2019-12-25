Сегодня празднуют Рождество по григорианскому календарю

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", Рождество Христово по григорианскому календарю отмечают Католическая церковь, протестантские церкви, а также поместные православные церкви: Константинопольская, Болгарская, Греческая, Румынская, Антиохийская, Александрийская, Албанская, Кипрская, Финляндская и Православная церковь в Америке.

Рождество – самый большой и самый торжественный христианский праздник. И если для православных в праздничной иерархии выше стоит разве что Воскресение Христово, или Пасха, то для католиков Праздником праздников является само Рождество.

Библейская история рассказывает нам следующее: Дева Мария вместе с Иосифом, с которым она была помолвлена, пришли в иудейский город Вифлеем для участия в государственной переписи. Поскольку места им не нашлось ни в гостиницах, ни в домах вифлеемцев, они решили заночевать в пещере, куда пастухи обычно загоняли в непогоду скот. Там и родился Иисус Христос. Младенца положили в ясли (кормушку для скота). Именно тогда пастухам, что ночью стерегли стадо, явился ангел с вестью о появлении на свет Спасителя мира, и они первыми поклонились маленькому Иисусу. Также на поклонение Богомладенцу пришли волхвы (восточные мудрецы), которых в Вифлеемскую пещеру привела чудесная звезда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 64% украинцев против идеи переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, - опрос соцгруппы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

В первые века нашей эры не было точной даты празднования Рождества Христова. Одни верующие выступали за 20 мая (Климент Александрийский), другие - за 25 марта, 17 ноября и т.д. Восточные христиане отмечали Рождество преимущественно на Богоявление 6 января.

В 336 году, при императоре Константине Великом, состоялось первое задокументированное празднование Рождества именно 25 декабря. Официально эта дата была утверждена на Третьем Вселенском соборе, проходившем в городе Эфес в 431 году. Впоследствии празднование Рождества из восточной части Римской империи начало распространяться на север и запад Европы, дополняясь разными традициями. Так, в Средние века (примерно с 1223 года) возник обычай устанавливать для поклонения верующих рождественские вертепы - ясли с фигурками Младенца Иисуса, Марии, Иосифа, пастухов, Трех царей (волхвов) в церквях и собственных домах.

Стоит отметить, что Православная Церковь Украины, Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская, Православная Церковь Чешских земель и Словакии, Афонские монастыри, Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, а также Украинская греко-католическая церковь празднуют Рождество 7 января, что соответствует 25 декабря по старому Юлианскому календарю. Армянская церковь, по старому обычаю, Рождество Христово празднует с Богоявлением 6 января.