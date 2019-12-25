В 2019 году на Донбассе погибли 18 гражданских, 127 - ранены, - ОБСЕ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом BBC News Украина сообщили в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"С начала 2019 года Специальная мониторинговая миссия подтвердила 145 жертв среди гражданского населения: 18 погибших, 127 раненых", - говорится в сообщении.

По данным ОБСЕ, в этом году зарегистрировано наименьшее количество жертв среди мирного населения. Для сравнения - в 2018 году на Донбассе погибли 43 гражданских и 179 получили ранения.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала 2019 года в зоне проведения операции Объединенных сил погибли 97 украинских военных, еще 499 получили ранения.

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