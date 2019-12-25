Российская авиация разбомбила школу на западе Сирии: 10 погибших, большинство - дети

Как передает Цензор.НЕТ, об этом передает "Радио Свобода" со ссылкой на сирийскую обсерваторию по правам человека.

Сирийские правительственные силы при поддержке российских военных проводят новое наступление на Идлиб, начав операцию по массовому выходу мирных жителей из этой провинции в более безопасные районы вблизи турецкой границы.

По данным мониторинговой группы, авиаудар был нанесен по школе в селе Джубас в провинции Идлиб, где находились внутренне перемещенные лица.

Правительственные сирийские войска сейчас находятся менее чем в четырех километрах от города Маарат эн-Нууман, который удерживают повстанцы. Через город проходит ключевое шоссе, которое соединяет столицу страны Дамаск с крупнейшим городом Сирии — Алеппо. Непосредственной целью правительственных сил, как считается, являеется открытие автомагистрали, которая была закрыта повстанцами в 2012 году.

Отметим, в провинции Идлиб проживает около 3 миллионов мирных жителей. ООН заявляет, что более чем половина гражданских покинули Идлиб из-за постоянных авиаударов и эскалации боевых действий в этом районе.

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