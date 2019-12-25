Зеленский, Гончарук и Разумков поздравили украинцев с Рождеством: "Давайте вспомним сегодня, что мир начинается с нас"

Как передает Цензор.НЕТ, Глава государства на своей странице в Facebook написал:

"В этот светлый праздник давайте забудем о раздорах. Это вечер согласия и единения. Каждый из нас стремиться, чтобы как можно скорее в каждый украинский дом пришел мир. Давайте вспомним сегодня, что мир начинается с нас, с нашего принятия друг друга, уважения, с нашего умения любить", - подчеркнул Зеленский.

Президент пожелал, чтобы свет первой Рождественской звезды принёс счастье и благополучие в каждую семью.

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"Пусть любовь и согласие придут в каждый дом… У нас могут быть разные взгляды, но для всеобщего согласия мы должны быть едины, потому что Украина у нас одна. Поэтому желаю вам, чтобы сегодня, и в любой другой день, в вашей семье господствовала радость и настоящий уют", - сказал Гончарук в видеообращении.

В свою очередь Разумков призвал украинцев "поддерживать друг друга, верить в добро и успех своих близких". Он пожелал соотечественникам крепкого здоровья, мира и согласия. Его поздравление опубликовано на сайте Рады.