США намерены передислоцировать войска, чтобы противостоять РФ и Китаю, - NYT

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом осведомленные источники сообщили изданию The New York Times.

Обсуждение крупномасштабного вывода войск из Западной Африки включает в себя отказ от недавно построенной базы беспилотников стоимостью 110 миллионов долларов в Нигере и прекращение помощи французским силам, которые воюют против боевиков в Мали, Нигере и Буркина-Фасо. Пентагон планирует переориентировать на борьбу Россией и Китаем.

Сейчас около 200 тысяч американских военнослужащих размещены за пределами США. Такое же количество военнослужащих было в момент, когда Дональд Трамп принял присягу президента США.

Но Трамп не столько заканчивает войны, сколько перемещает войска из одного конфликта в другой, продолжает газета. Инициатива Эспера нацелена на такие рокировки.

Чиновники говорят, что за реорганизацией войск в Африке последует сокращение войск в Южной Америке.

Министр обороны также рассматривает возможность значительных сокращений на Ближнем Востоке. По словам официальных лиц, в ближайшие месяцы в Ираке могут сократить присутствие США до 2500 человек. Сейчас там 5 тысяч военных. Эспер уже заявил о желании вывести около четыре тысячи военных из Афганистана. Сейчас там почти 13 тысяч американских военнослужащих.

Генерал Стивен Таунсенд, недавно назначенный главой Африканского командования, изо всех сил пытался сформулировать необходимость того, чтобы американские силы в Африке противостояли Китаю и России. Москва и Пекин интенсивно расширяют свое влияние в экономическом и военном отношении во всей Африке и ее водах.

Эспер не пытался скрыть своего желания перетасовать американские силы по всему миру. В октябре во время пресс-конференции в Кабуле попросил всех командиров найти области, "где они могут высвободить время, деньги и рабочую силу, чтобы направить их на главные приоритеты, как это предусмотрено Стратегией национальной обороны". В этой стратегии предусмотрено, что Китая является угрозой номер один, а Россия – номер два.

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