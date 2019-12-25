Эстония осудила запуск РФ ж/д движения по Керченскому мосту

Об этом в своем Twitter сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, информирует Цензор.НЕТ.

"Железнодорожное сообщение через Керченский пролив, соединяющее Крым с Россией, является еще одним вопиющим нарушением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины с целью еще большей изоляции Крыма", - говорится в сообщении.

Министр подтвердил полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщалось, 23 декабря президент РФ Владимир Путин в оккупированном Крыму принял участие в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Керченскому мосту.

Завершение строительства железнодорожного участка Керченского моста и открытие сообщения с Крымским полуостровом без согласия Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом РФ государственной границы Украины.

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