Зеленский получит первое серьезное поражение именно на местных выборах, - экс-глава Киевской ОГА Бно-Айриян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "LB.ua".

"Первое серьезное поражение может быть получено именно на местных выборах. И выборы в ОТГ, которые состоялись на этой неделе, это четко показали. Провал региональной политики дал о себе знать - власть, котораю еще совсем недавно получила больше 50% поддержки, оказалась в меньшинстве", - отметил Бно-Айриян.

По его словам, огромное количество глав ОТГ - не менеджеры, а ставленники кланов или бизнеса, который хочет платить налоги и сам же ими распоряжаться.

"У меня были 22 главы ОТГ, половина из них не менеджеры. В Украине еще не сформирована зрелая управленческая элита. Регионы - это передовая на самом деле. Люди контактируют с государством не в министерстве, не в Кабмине или ВР, а сотни тысяч раз в год - в ОТГ, садясь в маршрутку, попадая в больницу, отводя ребенка в садик или школу. Нужно выходить к людям, решать тысячи проблем. А вместо этого мы видим рецидив появления на позициях руководителей областей силовиков, тех, кто про контроль, а не про развитие", - рассказал Бно-Айриян.

Бно-Айриян отмечает, что пока все заточено под усиление контроля.

"Посмотрите на новые новеллы законопроекта относительна префектов – им хотят давать право вносить представление об отстранении от управления руководителей ОТГ. Для меня это яркий признак полного отсутствия вообще понимания у тех, кто отвечает за региональную политику, как строить Президенту дальше политику на уровне регионов. Будущие местные выборы можно выиграть только, если ты будешь говорить про развитие, если ты будешь этим на самом деле заниматься", - подчеркнул он.

Напомним, по состоянию на 10 ноября 2019 года в Украине сформированы 1002 объединенные территориальные громады. В них проживает более 11 миллионов человек.

Ранее Зеленский подписал закон, упрощающий процедуру объединения территориальных общин.

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