За четыре года работы ProZorro сэкономила украинским налогоплательщикам 100 млрд грн, - Милованов

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

"В денежном эквиваленте больше всего сэкономили в Киевской (45,5 млрд), Львовской (5,7 млрд), Днепропетровской (5,1 млрд), Харьковской (4,5 млрд) и Одесской (3,8 млрд) областях. Это во многом связано с большим количеством государственных учреждений в этих областях и, соответственно, большим объемом закупок", - отметил министр.

По его словам, за четыре года Prozorro прошла путь от волонтерского стартапа до системы, в которой работают все государственные учреждения и зарегистрировано более 200 тыс. предпринимателей.

"Общее количество торгов с момента запуска системы достигло более 4 млн, а экономия превысила 100 млрд грн. Система накопила 100 терабайт данных о закупках, и каждый гражданин может посмотреть, как и на что тратятся его деньги", - рассказал Милованов.

Также он отметил, что около 90% зарегистрированных предприятий в ProZorro - это малый и средний бизнес. Ежемесячно в системе появляется 3-5 тысяч новых поставщиков. Только за этот год в системе зарегистрировались более 50 тыс. предпринимателей.

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