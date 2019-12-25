Наемники РФ с начала суток 8 раз обстреливали позиции ОС на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Три обстрела наших позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК". Дважды вблизи Красногоровки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а также рядом с Невельским - с миномета калибра 120 мм - 7 мин.

Пять обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР". Рядом с Крымским - из стрелкового оружия. Четыре раза вблизи населенного пункта Луганское - из минометов калибра 120 мм - 17 мин, 82-мм минометов - 17 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Сегодня, 25 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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