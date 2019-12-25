Мужчина, подозреваемый в изнасиловании своей малолетней дочери на Львовщине, взят под стражу, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львовской области.

Об изнасиловании своей малолетней дочери в одно из территориальных подразделений полиции Львовщины сообщила ее мать.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.152 (изнасилование) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Во время досудебного расследования полицейские установили, что к изнасилованию ребенка причастен ее отец и сообщили ему о подозрении в совершении преступления.

Суд избрал для злоумышленника меру пресечения - содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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