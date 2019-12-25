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25.12.19 19:56

"Капля в море", - вице-премьер РФ Козак о выплате "Нафтогазу" $3 млрд

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак, заявил, что выплата компенсации в 3 миллиарда долларов по Стокгольмскому арбитражу - это "капля в море" по сравнению с другими возможными претензиями к России.

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Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Предсказать, насколько кто выиграл, не может ни Украина, ни мы... $2,9 млрд, которые мы заплатим во исполнение уже вступившего в силу решения суда, – это капля в море по сравнению с теми претензиями, которые могли бы быть для России", – отметил Козак.

Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.

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