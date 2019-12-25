Ситуация неоднозначная: в промышленности - провал, в строительстве и торговле - рост, - замминистра экономики Николайчук. ИНФОГРАФИКА

Об этом пишет на своей странице в Facebook заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация с экономической активностью последние месяцы очень неоднозначная - с одной стороны, имеем провал в промышленности, с другой - продолжают ускоряться строительство и розничный товарооборот", - отметил он опубликовав соответствующий график.

По словам Николайчука, укрепление гривны, с одной стороны, способствует росту покупательной способности населения, а с другой - подрывает конкурентоспособность промышленности.

"Новая монетарная политика НБУ ломает те бизнесы, которые ориентировались на инфляционную и девальвационную ренту, реформы правительства закрывают те укоренившиеся десятилетиями схематозы, которые приносили доходы определенным слоям населения за счет других", - считает замминистра.

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"Уверен, что благодаря такой среде уже в ближайшем будущем мы будем иметь совсем другую экономику, гораздо более конкурентоспособную, чем предыдущая. Но на пути к ней будут свои победители и лузеры", - добавил Николайчук.

При этом он отметил, что "украинская экономика имеет очень высокий уровень приспособления к новым условиям", а раз так - то страну ждет экономический прорыв.

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