Грузия хочет создать свой "нормандский формат" для переговоров об оккупированных Абхазии и Южной Осетии, - Зурабишвили

Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в эфире Первого канала Грузии, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, те форматы, которые есть сейчас - "женевский" и "пражский" - являются техническими, и в них переговоры ведут "бюрократы, не принимают политических решений".

Зурабишвили подчеркнула, что Грузия не использует все дипломатические ресурсы так, как это делает Украина. По ее словам, Грузии был бы полезен формат, аналогичный "нормандскому".

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"Чтобы Грузия была представлена вместе со своими партнерами, потому что нам не под силу вести переговоры наедине. Чтобы переговоры были эффективными, стороны не должны быть в неравной ситуации, в которой мы иначе окажемся. Нам необходима эта поддержка. Поэтому и Украина принимает участие в таком формате, а не входит в прямые отношения (с Россией. - Ред.)", - сказала она.