Дело Шеремета: адвокат Добош обнародовал расшифровку разговора Кузьменко о "сакральной жертве"

Как информирует Цензор.НЕТ, текст расшифровки Владислав Добош разместил в Facebook.

"Ну что же друзья! На брифинге МВД, а затем и в суде было публично открыт разговор Юлии Кузьменко с лицом Т., в котором говорится о Марусе Звиробий, где будто бы Юля что-то страшное планирует против Маруси и ее детей! А теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом в котором об этом говорилось. И пусть мне кто-то скажет, что это не политическое дело и не расправа! И где здесь Шеремет?! Вопрос кому это выгодно?! К. - это Кузьменко, Т. - собеседница!" - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко подала в суд на МВД







Фото: Добош/Facebook

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.