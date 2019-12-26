Отключение водонаснабжения из-за долгов на Луганщине: в трех городах все еще нет воды, в Лисичанске более 100 объектов без тепла, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 7 ч. 26 декабря в связи с отключением 24 декабря от электроснабжения из-за задолженности за потребленную электроэнергию 7 насосных станций "Лисичанскводоканала", без централизованного водоснабжения остаются частично г. Лисичанск, г. Приволье и г. Новодружеск (около 46 тыс. абонентов).

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"В связи с недостаточным количеством воды в системе 25 декабря приостановлена работа 1 котельной в г. Лисичанск, вследствие чего без теплоснабжения остались 110 жилых домов (около 5 тыс. 200 абонентов), 3 школы, 3 детских сада и 4 медицинских учреждения. Температура воздуха 3 градуса тепла. В случае необходимости будет осуществляться подвоз воды", - сказано в сообщении.