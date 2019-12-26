Эксперты идентифицировали тела всех 16 погибших в результате пожара в одесском колледже

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Думская".

Последним опознали директора Института морской биологии НАН Украины, доктора биологических наук Бориса Александрова. Прощание с Борисом Георгиевичем состоится 27 декабря на биологическом факультете ОНУ имени Мечникова.

Кроме того, 26 декабря в Валиховском переулке простятся с двумя другими жертвами пожара — 16-летними студентками экономического колледжа Екатериной Пьяночкиной и Юлией Маркиной.

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Напоминаем, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.