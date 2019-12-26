"Нужно приглашение", - глава УГКЦ Святослав назвал условия приезда Папы Римского в Украину

Об этом рассказал глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.



"Не нужно во всем видеть "руку Москвы". Она есть. Но нам не нужно быть зависимыми от нее и просто ментально от нее освободиться. Мы в этом году отбыли Синод епископов нашей церкви в Риме. И мы имели возможность в лоне целого епископата иметь встречу со Святейшим отцом. И мы его (Папу Римского. - Ред.) официально в очередной раз пригласили приехать в Украину. Он мне пообещал, что он это очень серьезно принял во внимание. Когда на наше рабочее пленарное заседание пришел госсекретарь Ватикана Паролин, мы напрямую его спросили: что необходимо для того, чтобы папа мог приехать? Он сказал, что есть несколько условий. Первое – это приглашение католических церквей. Второе – это приглашение со стороны украинской государственной власти. У нас новый президент. Я надеюсь, что он пригласит папу. Третье. Паролин говорил, что нужно, чтобы также и другие христианские церкви не возражали против этого визита", – сообщил Святослав.

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Папа Римский приезжал в Украину только раз. В 2002 году понтифик Иоанн Павел II посетил Львов и Киев.



Франциск был избран Папой в 2013 году.