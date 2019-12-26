"Укравтодор" предупреждает водителей о мокрых дорогах и тумане в большинстве областей Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Средняя температура воздуха в западных областях + 1 + 4 °С, центральных + 4 + 6°С, восточных -1 + 2° С и южных + 3 + 10 °С.

Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое.

На большинстве перевалочных участках дорог без осадков, во Львовской области небольшой дождь. Температура воздуха -2 + 1 °С. Покрытие мокрое, на Ужоцком перевале местами образовался снежный накат.

Проезд по всем участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано.

На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков и тому подобное.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 25 единиц техники и 34 работника.

За сутки на "горячую линию" "Укравтодора" от водителей по зимнему содержанию дорог обращений не поступало.

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По сообщению Укргидрометцентра 26 декабря облачно с прояснениями. Днем небольшой, в северных и большинстве центральных областей умеренных дождь, в западных областях местами с мокрым снегом.

Ветер восточный, на западе северо-западный 7-12 м / с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, на Левобережье 3-8 м / с.

Температура ночью и днем ​​2 + 7°С, на юге до 10°С тепла.

В Карпатах снег, метель, гололед температура в течение суток 2-7°С мороза.