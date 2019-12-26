Сейчас Путин начнет на нас очень интенсивно давить, - Климкин

Об этом в интервью Сегодня заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Я не считаю это успехом, но считаю это позитивом. И скажу почему. Я не являюсь большим сторонником встречи ради встречи. Мы провели на министерском уровне в "нормандском формате" 15 встреч. В некоторых случаях это помогло. Ну, например, в вопросах безопасности, в освобождении некоторых из наших политических заключенных. Именно на министерской встрече в Мюнхене начался процесс освобождения некоторых из них. Но встречи ради встреч просто будут использованы Путиным для того, чтобы понять нашу позицию и поставить нас в определенный коридор. Вот после этой эмоциональной воронки с обменом, все говорят, что Париж – это ничья", - оценил Климкин "нормандский саммит" 9 декабря.

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"Условно скажем, что это ничья. Но сейчас Путин начнет на нас очень интенсивно давить. Мы уже это видим: обмен, минская площадка, весь политический трек, безопасность... Конечно, большинство украинцев хотят от Зеленского, чтобы он прямо говорил с Путиным. Он должен был выполнить это стремление украинцев. Он согласился на ряд условий Путина и поставил на карту часть своего политического капитала. Это заслуживает уважения. Но мы дошли до этой "нормандской встречи". Говорить лучше, чем не говорить, так как у нас война. Но что дальше? Результат возобновления разговора есть. Результат договоренности о новом обмене? Очень важно, если он состоится. Возможность 21-й договоренности о прекращении огня? Если это будет работать – супер. Но политическую позицию вы видите. С другой стороны, украинцы не хотят, чтобы оккупированные территории были инкорпорированы в Украину. Посмотрите любые опросы. Украинцы хотят прекращения военных действий, хотят обмена, хотят, чтобы украинцы возвращались домой", - акцентировал экс-глава МИД.

"Я считаю, что компромисс возможен только в условиях, когда Путин придет к какой-то договоренности с США и ЕС, и тогда Донбасс станет частью этого. Других вариантов с точки зрения российской политики просто нет", - резюмировал Климкин.

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