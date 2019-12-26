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26.12.19 09:37

Президент Грузии Зурабишвили обсудит с Зеленским, ехать ли ей в Москву на торжества по случаю Дня Победы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пока что не определилась со своим участием в торжествах по случаю Дня Победы в Москве и намерена обсудить этот вопрос в начале 2020 года в ходе официального визита в Украину со своим коллегой Владимиром Зеленским.

Президент Грузии Зурабишвили обсудит с Зеленским, ехать ли ей в Москву на торжества по случаю Дня Победы

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом сообщает Грузия.online.

"Несомненно, этот, а также многие другие вопросы будут обсуждены между нами в Украине. Сейчас я не смогу так прямо ответить на этот вопрос", - сказала Зурабишвили во вторник в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

Ей был задан вопрос, стоит ли представителям руководства Грузии отправиться в Россию на торжества по случаю 75-летия Победы в 2020 году.

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"Я могу сказать лишь одно: если какая-то страна и имеет полное моральное право праздновать, а точнее вспоминать жертв 9 мая, то это Грузия, так как наша роль и жертвы в этой войне были огромными по сравнению с другими", - добавила она.

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