С января тариф на распределение газа вырастет на 40%, а с июля - еще на 20%, - НКРЭКУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Отмечается, что на заседании 24 декабря было принято решение повысить тарифы на распределение газа для 44 операторов ГРС в течение I полугодия 2020 года в среднем на 75% (на 30-200% в зависимости от компании).

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В утвержденном расчете предусмотрен поэтапный рост расходов на зарплаты операторов ГРС течение I квартала 2020 года в среднем на 50%. Кроме того, на финансирование капитальных расходов ГРС в тарифах планируется предусмотреть 789 млн грн (без НДС).