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26.12.19 09:54

"Газпром" и "Нафтогаз" подпишут мировое соглашение до 29 декабря, - министр энергетики РФ Новак

До 29 декабря будет подписано мировое соглашение с "Нафтогазом", будут отозваны все иски, сняты все аресты с имущества "Газпрома" в Европе.

газ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК" заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Это компромиссное и взаимовыгодное решение, которое позволит нам открыть новую страницу во взаимоотношениях с украинскими коллегами", - отметил он.

По его словам, мировое соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом" будет подписано до 29 декабря. 

"Будут отозваны все иски, сняты все аресты с имущества "Газпрома" в Европе. Таким образом, мы обнулим все взаимные судебные претензии, как и планировали", - подчеркнул Новак.

"В последние несколько недель "Газпром", "Нафтогаз" и "Оператор газотранспортной системы Украины" интенсивно работали, чтобы подготовить межоператорское соглашение, где прописаны все условия взаимодействия двух газотранспортных систем, и транспортный договор. Рассчитываем, что на этих выходных наши компании финализируют эти документы", - добавил он.

Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что договоренности об отзыве иска "Нафтогаза" к "Газпрому" на $12,25 млрд стороны достигли во время трехсторонних переговоров по транзиту газа.

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