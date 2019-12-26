138 ДТП произошло за сутки в Киеве, - патрульная полиция

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

25 декабря около 14 часов на улице Алма-Атинской произошло столкновение автомобилей Audiи "ВАЗ-211640". В результате ДТП травмировалась водитель Audi, которая обратилась за помощью к медикам.

Около 17 часов на улице Тростянецкой водитель Chevrolet совершила наезд (предварительно на пешеходном переходе) на женщину-пешехода, которая в результате наезда получила травмы и обратилась за помощью к медикам.

Около 18 часов 18-летний водитель Volkswagen совершил наезд (предварительно на пешеходном переходе) на 6-летнего пешехода, который в результате наезда получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Около 22 часов на улице Черновола произошло столкновение автомобиля Volkswagen и мопеда Yamaha, под управлением 17-летнего водителя. В результате ДТП 16-летняя пассажирка мотоцикла получила травмы и была госпитализирована в больницу.

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