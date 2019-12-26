Судьи по делу Шеремета: подаренные мамой деньги на новую машину и дом под Киевом площадью 270 кв.м. за $22 тыс. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Юрий Михайлович Слива, по информации "Честно", во время Революции Достоинства отличился тем, что оставил без удовлетворения апелляционную жалобу гражданина, которого лишили прав якобы потому, что он не остановился по требованию ГАИ - а на самом деле за участие в протестах "Автомайдана" возле резиденции Януковича в Межигорье.

Позже, в сентябре 2019, Юрий Слива стал одним из судей, которые освободили под личное обязательство Владимира Цемах. Вместе с ним такое решение приняла Татьяна Фрич.

Согласно последней декларации, Юрий Слива владел половиной квартиры площадью 60 кв.м. в Киеве и тремя земельными участками в Свидовце Черниговской области (площадью 30497 кв.м., 9591 кв.м. и 480 кв.м., землю судья сдает в аренду). Также он указал в декларации автомобиль Kia Sorento 2009 года выпуска, которым он пользовался. На банковских счетах у судьи было - в двух разных банках - 490 и 45 тыс. грн.

В декларации судья не вспомнил ни одного члена своей семьи, ни одного родственника не вписал он и в декларацию родственных связей.

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Но, например, из поданной 12 марта формы изменений в последней декларации можно узнать, что судья получил "подарок в денежной форме" - 2 млн грн от Ульяны Сливы (его 63-летней матери), а также еще 2 млн грн занял у гражданина Коваля, и, 4 марта, приобрел автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 2018 выпуска за 1 млн 140 тыс. грн.





Мать Юрия Сливы, согласно реестру прав на недвижимое имущество с 2017 года владеет участком земли площадью 1,2 га в Бородянском районе Киевской области, а также "животноводческим комплексом" в том же районе. Также у нее есть дом площадью 65 кв. м. в Свидовце (в том же городе, где размещены участки, которые судья сдает в аренду).

Судья Татьяна Фрич, которая вместе с Юрием Сливой отпустила под личное обязательство террориста Владимира Цемах, в 2011 году также входила в коллегию судей, которые оставили без изменений приговор об осуждении Юлии Тимошенко. Впоследствии это дело пересмотрел Верховный Суд, приговор Печерского суда и постановление апелляционного суда были отменены.

В декларации, поданной в 2019 г., судья Фрич указала, что имеет в своей собственности "садовый дом" в Гнедине (Бориспольской район Киевской области) площадью 271 кв.м. и два земельных участка в том же городе. Также судья записала, что на правах проживания с 2014 года пользуется квартирой в Киеве площадью 106 кв.м.

В декларации за 2018 г. Фрич не указывает членов своей семьи. Но, мужа и сына, можно найти в предыдущих декларациях судьи - например, в декларации поданной в 2014 году.

В декларации, в которой она еще указывает имущество членов семьи (поскольку указывает их самих), фигурировала среди всего прочего и квартира площадью 106 кв.м., которая находилась в собственности родственников - вероятно, та самая, которой судья сейчас, согласно декларации, пользуется.





Дом в Гнедине принадлежит судье с февраля 2018 г. согласно "договору о разделе имущества между супругами" - соответственно, раньше он принадлежал ее мужу.







Как стоимость дома на дату приобретения права собственности (а это, в ее случае, февраль 2018 г.) в своей декларации судья указывает 584 тыс. грн. По курсу на то время это составляет около $22 тыс. Эта цифра невероятно далека от рыночной стоимости недвижимости в Гнедине, тем более учитывая площадь дома.

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Стоит отметить, что во время прохождения аттестации летом 2016 г. судья объясняла, что с мужем развелась в 2012 году (но почему-то он остается записанным как ее муж в представленной в 2014 декларации?). И рассказывала о совместном с ним имуществе, в частности "полученной по ордеру квартире", позже приватизированную, и нескольких земельных участках. О доме в Гнедине не упоминалось.

Сын судьи, Виталий Фрич, среди недвижимого имущества владеет более 2 тыс. кв. м. производственно-технических помещений (фигурировали как собственность членов семьи и в поданной судьей в 2014 году декларации), а также владеет еще одним домом в садовом обществе "Дніпро" в Гнедине под Киевом. Номера двух домов не совпадают.

Третий судья, который рассматривал апелляции по делу Шеремета - Владимир Мельник. Из интересных решений он отличился тем, что перевозку наличных в опечатанных коробках из-под обуви решил не считать нарушением таможенного контроля.



Никаких сюрпризов в отношении его недвижимости, правда, нет - как и указано в последней декларации, судья совместно с женой и двумя дочерьми владеет квартирой площадью 157 кв.м. на Оболони в Киеве, также у него есть ружье Beretta и автомобиль Volkswagen Passat.

Ранее Цензор.НЕТ уже писал о том, что жене судьи Вовка, который ведет дело Шеремета, подарили дом в столице.