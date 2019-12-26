Арахамия: Оппозиция вместо того, чтобы указывать нам на ошибки, просто не соглашается с нашими инициативами

Об этом он заявил в интервью НВ, информирует Цензор.НЕТ.



Арахамия отметил, что нардепов пытаются "втянуть в какие-то скандалы".



"Оппозиция, вместо того чтобы предлагать альтернативу или указывать на наши ошибки, если они есть, в большинстве случаев просто не соглашается со всем, что мы предлагаем", - сказал он.



При этом Арахамия подчеркнул, что Верховная Рада IX созыва опережает предыдущий состав парламента "по всем показателям, кроме количества зарегистрированных законопроектов".



"Мы не пропустили ни одного рабочего дня, и наш турборежим, как был запущен 29 августа, так и не выключался", - добавил глава фракции.

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Своей целью "на следующий и на все годы" он назвал организацию работы фракции Слуга народа "так, чтобы могли реализовать все изменения, воплотить все обещания, с которыми шли на выборы".