Я бы не стал говорить, что укрепление гривни - это негативное явление, - Гончарук

"Я бы не стал говорить, что укрепление гривни - это негативное явление… Существующие тенденции показывают нам, что если экономика будет расти (а на самом деле это именно то, чего мы ожидаем, над чем будем работать), то, конечно, в нормальных условиях гривня будет укрепляться", – сказал он в эфире телеканала "Украина24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер назвал среди преимуществ повышения курса гривни, в частности, рост зарплат в долларовом выражении, удешевление инвестиционного импорта, тогда как негативно подорожание нацвалюты влияет на экспортеров и бюджет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гривня обошла все валюты мира по темпам укрепления в 2019-м, - Bloomberg

Гончарук не стал прогнозировать курс в первые месяцы нового года, отметив, что это больше прерогатива Национального банка.

В то же время он сообщил, что ориентировочно по итогам февраля будет ставиться вопрос о корректировке макропрогноза на 2020 год и внесении соответствующих изменений в госбюджет.

"В условиях, когда активно меняются макроэкономические условия, конечно, бюджет будет пересматриваться. Это нормальный процесс. Очевидно, что уже в первых месяцах мы получим новый макропрогноз. Будем садиться со специалистами Национального банка и планировать, каким образом нам реагировать на то, что происходит", - сказал премьер.