Сегодня Нацбанк вводит в обращение новые памятные монеты, посвященные военнослужащим. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Памятная монета "На страже жизни" посвящена военным медикам - людям, чья профессия сочетает в себе медицинские и военные знания, которые самоотверженно служат Родине, ежедневно спасая жизни ее защитников, совершают подвиг милосердия, мужества и стойкости.

Розничная цена, грн: 10

На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины (слева), надпись Украина (вверху полукругом), год чеканки монеты 2019 (справа), номинал десять гривен (полукругом внизу) в центре - стилизованная композиция: пламя, на фоне которого - крест, символ медицины, вокруг - камуфлированные обломки, символизирующие драматизм войны; внизу между обломками - логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты размещена стилизованная композиция: военный медик оказывает помощь раненому бойцу во время боевых действий, зеркальные силуэты вертолета и группы военнослужащих, идущих к нему с носилками (слева) надпись: "На страже жизни" (внизу).

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Монета "Участникам боевых действий на территории других государств" посвящена украинским военным специалистам - участникам многих миротворческих миссий.

"С 1992 года в международных миротворческих операциях приняли участие почти 40 тысяч украинских военнослужащих. Украинский боевой резерв насчитывает почти 330 тысяч человек, большую часть которого составляют ветераны войны в Афганистане. К отдельному эшелону ветеранов боевых действий относятся военные специалисты с опытом ведения миротворческих операций во Вьетнаме, Сирии, Анголе, Мозамбике, Египте и других странах", - говорится в сообщении.

Розничная цена, грн: 10



Фото: сайт НБУ

На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины, над которым надпись Украина; на зеркальном фоне - стилизованная композиция: на фоне модели Земли изображены континенты и указан номинал 10 / гривен (внизу); год чеканки монеты 2019 (слева) логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (справа) надпись участников боевых действий на территории других государств (вверху полукругом).

На реверсе монеты в обрамлении растительного орнамента, на зеркальном фоне надписи: ОБЯЗАННОСТЬ / МУЖЕСТВО / ПАМЯТЬ.